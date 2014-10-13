台湾债市：五年券殖利率收创逾一个月新低，受美债与台股走势激励

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 美债与台股挹注，五年券殖利率创逾一个月低位
* 1.20%季线跌破与否，攸关短多续航力强弱
* 明日五年新券交投区间料在1.20-1.22%
路透台北10月13日 - 台湾指标五年公债103/15 殖利率周一明显收低。交易员指出，上周五美债殖利率跌至逾一年最低，且台股重挫跌破年线，令五年公债殖利率 亦创逾一个月收盘新低。
他们认为，就技术面观察，103/15殖利率已跌至1.20%季线附近，对短多而言是不错的获利了结时机，且美国周一因公众假期休市，因此明日殖利率要跌破1.20%机会不大。惟因债市利多条件齐聚，只要美债持续走多，多头或有再攻一波的机会。
〞找不到可以放空的理由，我觉得往下还有空间。〞一位证券商交易员说。
另一大型银行交易员则称，以今日成交量偏低来看，不像是一波多头行情的展开。且103/15殖利率已来到季线，手中握有筹码的银行业只会择机调节，就看空手的证券商要不要进场追价。
交易商并提及，经过上周四国库截标103/15，以及今日台债殖利率大跌的冲击，空方因赔钱需要时间休养生息。债市气氛虽扭转偏多，但还是要持续观察国际盘的变化，预料台债短期将陷入低量盘整格局。
“好惨，债市10月大逆转，交易商措手不及。”一位证券商交易员说。
另一位票券商交易员表示，国库署上周的截标动作，让大家不相信发行前交易机制的作用，在空方转趋保守下，债市的流动性料将降低。
103/15发行前交易殖利率收在1.2050%，创五年公债殖利率逾一个月新低。此前收盘低点为9月4日的1.1713%。
103/15上周四标售意外不足额发行，对此财政部国库署表示，主要因为今年税收超征，国库资金宽裕，且基于成本考量，因此才会截标。
台湾股市周一收盘大跌2.8%至近七个月低位，表现远不如亚洲区域股市。分析师称，台股面临内外多重不利因素，其中外资在期货的空单回补力道仍是近期观察重点。若回补力道不足，短线台股现货仍将反复测试探底。
美国长期公债收益率上周五跌至逾一年最低，因持续担忧全球经济成长，短期公债收益率小跌，因在美国联邦储备理事会(FED/美联储)最新会议记录周三公布后出现空头回补。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币)
5 103/15 -3.90 1.2050 *1.2011-1.2250 126.0
* 表创该券交易期间低位
本周金融市场重要经济数据和事件包括：
10/13(一)：英国9月零售业联盟(BRC)零售销售、美国芝加哥联储总裁埃文斯演说；
10/14(二)：美国NFIB小企业信心指数、欧元区 8月工业生产、英国9月CPI及生产者物价指数(PPI)、法国8月经常账收支及9月消费者物价调和指数(HICP)终值；
10/15(三)：中国工业生产者出厂价格指数(PPI)及居民消费价格指数(CPI)、美国最终需求生产者物价指数(PPI)、美国8月企业库存、德国9月CPI及HICP终值、韩国央行利率决定、欧洲央行管委会和全体会议，计划不会宣布利率决定、美联储发布经济状况褐皮书；
10/16(四)：美国9月工业生产、美国10月NAHB房屋市场指数、费城联储制造业指数、路透短观调查10月日本制造业景气判断指数、欧元区8月贸易收支、9月HICP终值；
10/17(五)：美国9月房屋开工及建筑许可、美联储主席叶伦在波士顿一场讨论会发表演说。
30 103/12 没有成交
20 103/14 没有成交
10 103/13 1.6660
5 103/15 1.2050
2 103/1 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申