《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月14日

标题新闻：Berkshire Hathaway HomeServices和居外网达成营销协议，吸引中国买家在美购房
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
*工商时报：
--内外利空冲击，台股 上日大跌255点，年线宣告失守，市场无不寄望国安基金进场护盘；惟包括金管会主委曾铭宗、国安基金操盘手、财政部次长吴当杰均表示，国安基金尚未达到启动条件。
--台湾触控面板大厂胜华 ，财务危机雪上加霜。由于在大陆长短债总额超过200亿台币，但大陆债权银行不相挺，为避免资产及厂房设备遭债权人强制执行，上日宣布将向法院声请重整及保全处分，以保全台湾资产。大陆方面则委托财务顾问去与银行进行协商，希望减轻还款压力。
--总统马英九上日晚间举行国安高层会议，为提高食安层级，政府将比照灾害防救组织模式，将现有行政院食品安全推动工作小组，扩大成〞食品安全办公室〞，由政委蒋丙煌督导，要把黑心业者彻底清除，不查乾净绝不停止。
--针对问题人寿的后续处置问题，金管主委曾铭宗上日表示，〞能早一天标售就少赔一天〞，表示已亲自致电资诚所长张明辉及普华财顾执行董事游明德，要求加派人力对国宝人寿及幸福人寿加速评估，三个月完成标售方案，若顺利，预计明年2到3月间可完成两家问题寿险公司的标售。
*经济日报：
--台股上市柜公司9月营收业绩亮丽，合计2.8兆台币，创下历来次高纪录。同时，月增及年增幅度都交出二位数的佳绩。其中预期苹果概念股佳绩将延续到第四季，将是台股后市反弹的最大靠山。
--连续多起黑心油事件，重创顶新集团信誉，甚至牵累食品本业外的四大投资案。财政部已喊话，不让魏家拿下台北101经营权，甚至因为银行团观望、消费者抵制，顶新接下来推展台湾之星电信4G等业务、购买中嘉案，以及开发三重万坪土地逾180亿台币的联贷案等，恐怕受阻。
--台股护盘大动员，上日受国际股市拖累，指数跳空大跌逾255点，八大公股行库同步扩大护盘动作，不仅买超29.21亿台币，累计17个交易日来更已买超240.48亿台币，是去年中来最长一波护盘行动。
--因应大陆曝险金额增加，金管会将采取四大措施，对大陆授信最多的前十大银行国际金融业务分行（OBU）展开专案金检，发函要求银行授信不能过度迷信上市公司，并研议对大陆授信做压力测试。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘/社评/财经评论 (记者 林妙容; 审校 黄凯)
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路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交