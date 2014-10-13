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市场报道 | 2014年 10月 13日 星期一 18:36 BJT

美国各类经济指标总览--2014/10/13

当前值                           前次值  
 失业率(%)                                   5.9  (9月)                       6.1  (8月)
 非农业就业岗位(万)                     增加24.8  (9月)                    增加18  (8月修正值)
 平均时薪(%)                                持平  (9月)                      +0.3  (8月)
 消费者物价指数(CPI)(%)                     -0.2  (8月)                      +0.1  (7月)
 不包括食品和能源CPI(%)                     持平  (8月)                      +0.1  (7月)
 实质所得(%)                                +0.4  (8月)                      持平  (7月)
 生产者物价指数(PPI)(%)                     持平  (8月)                      +0.1  (7月)
 不包括食品和能源PPI(%)                     +0.1  (8月)                      +0.2  (7月)
 国内生产总值(GDP)(%)                       +4.6  (第二季终值)               -2.1  (第一季)
 GDP平减指数(%)                             +2.1  (第二季终值)               +1.3  (第一季)
 零售销售(%)                               +0.6%  (8月)                      +0.3  (7月)
 国际贸易收支(亿美元)                  逆差401.1  (8月)                 逆差403.2  (7月修正值)
 雇佣成本(%)                                +0.7  (第二季)                   +0.3  (第一季)
 工业生产(%)                                -0.1  (8月)                      +0.2  (7月修正值)
 产能利用率(%)                              78.8  (8月)                      79.1  (7月修正值)
 初请失业金人数(万人)                       28.7  (10月4日当周)              28.8  (9月27日当周)
 联邦预算(亿美元)                      赤字1,290  (8月)                 赤字950亿  (7月)
 领先指标(%)                                +0.2  (8月)                      +1.1  (7月修正值)
 个人所得(%)                                +0.3  (8月)                      +0.2  (7月)
 个人消费支出(PCE)物价(%)                   持平  (8月)                      +0.1  (7月)
                                                                                   
 消费者信贷(亿美元)                    增加135.2  (8月)                 增加216.1  (7月修正值)
 企业库存(%)                                +0.4  (7月)                      +0.4  (6月)
 建筑支出(%)                                -0.8  (8月)                      +1.2  (7月修正值)
 消费者信心                                 86.0  (9月)                      93.4  (8月修正值)
 房屋开工(万户)                             95.6  (8月)                     111.7  (7修正值)
 建筑许可(万户)                             99.8  (8月)                     105.7  (7修正值)
 成屋销售(万户)                              505  (8月)                       514  (7月修正值)
 新屋销售(万户)                             50.4  (8月)                      42.7  (7月修正值)
 工厂订单(%)                               -10.1  (8月)                     +10.5  (7月)
 耐久财(耐用品)订单(%)                     -18.4  (8月修正值)               +22.5  (7月)
 供应管理协会非制造业指数                   58.6  (9月)                      59.6  (8月)
 供应管理协会制造业指数                     56.6  (9月)                      59.0  (8月)
 趸售(批发)库存(%)                          +0.7  (8月)                      +0.3  (7月修正值)
 进口物价(%)                               -0.5%  (9月)                     -0.9%  (8月)
 出口物价(%)                               -0.2%  (9月)                     -0.5%  (8月)
 单位劳工成本(%)                            +0.6  (第二季初值)              +11.8  (第一季修正值)
 非农业生产率(%)                            +2.5  (第二季初值)               -4.5  (第一季修正值)
 经常账(亿美元)                        赤字985.1  (第二季)            赤字1,021.1  (第一季修正值)
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