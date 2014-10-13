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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 15:50 BJT

《汇市简讯》美元/坡元：再度上行，跟随G10货币对升势

0730 GMT

* 美元/坡元伦敦盘初微涨，跟随10国集团(G10)货币对最新升势

* 市场因股市续跌而不安，尽管中国数据强劲

* 德国DAX指数最新跌0.57%，英国富时100指数也继续下滑0.48%

* 美元/坡元最新报1.2724-28，弹离亚洲时段低点1.2707

* 美元/坡元料将在1.27-1.28大区间整理，明日新加坡金管局将召开货币政策会议

* 市场一致认为，新加坡金管局不会改变坡元“温和逐步”升值立场

* 不过出口疲软，可能导致升值表述有所调整 (完)

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