版本:
中国
市场报道 | 2014年 10月 13日 星期一 15:52 BJT

《汇市简讯》英镑/美元受到英国政治不确定性的压力

0738GMT

* 亚洲时段英镑/美元在1.6132之前遭遇阻力，随后下跌0.005美元

* 1.6132是周五欧洲盘初高点(1.6135是周五的亚洲盘高点)

* 英国政治不确定性加重英镑压力

* 反欧盟政党英国独立党(UKIP)领袖法拉奇(Nigel Farage)推动在2015年举行英国退出欧盟的公投

* 1.6064(亚洲盘初低点)以及1.6009(周五低点)是英镑的支撑位 (完) (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐