《汇市简讯》英镑/美元受到英国政治不确定性的压力

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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* 亚洲时段英镑/美元在1.6132之前遭遇阻力，随后下跌0.005美元
* 1.6132是周五欧洲盘初高点(1.6135是周五的亚洲盘高点)
* 英国政治不确定性加重英镑压力
* 反欧盟政党英国独立党(UKIP)领袖法拉奇(Nigel Farage)推动在2015年举行英国退出欧盟的公投
* 1.6064(亚洲盘初低点)以及1.6009(周五低点)是英镑的支撑位 (完) (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。