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货币新闻 | 2014年 10月 13日 星期一 16:03 BJT

卢布汇率：俄罗斯央行总裁称，过去10日已花费约60亿美元扞卫卢布

路透莫斯科10月13日 - 俄罗斯央行总裁纳比乌里娜(Elvira Nabiullina)周一表示，该行过去10日已经花费约60亿美元扞卫卢布汇率。

纳比乌里娜补充称，汇市情势获得控制。

卢布兑美元 今年以来已经贬值约18%，受到油价下跌、美元走强、以及西方国家就乌克兰问题对俄罗斯发起制裁而远离俄罗斯资产等因素影响。(完) (编译 张明钧; 审校 王洋)
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