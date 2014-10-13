欧元债市：德债收益率下滑，标普评级动作加深经济成长疑虑

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
芬兰不再是欧元区少数“AAA”信贷评级国家，标准普尔称由于该国人口老龄化和劳动力不断缩减，有经济长期停滞危险。
葡萄牙评级仍低于投资级，令部分预期评级调升的人感到失望。
“增长忧虑似乎无处不见，所以对债券来说相当利好，”一位交易商称。
10年期德国公债收益率 跌2个基点至0.87%，接近上周的纪录低位0.859%。
10年期法国 和芬兰公债收益率 为持平或略走软，分别报1.25%和1.00%，也距离纪录低点不远。
欧元区将迎来债券发售的繁忙一周，意大利将首先标售最多67.5亿欧元2018、2021和2044年到期债券。德国、法国和西班牙也计划本周发行债券。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦/朱晓军；审校 蔡美珍)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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