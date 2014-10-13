欧元债市：德债收益率下滑，标普评级动作加深经济成长疑虑

芬兰不再是欧元区少数“AAA”信贷评级国家，标准普尔称由于该国人口老龄化和劳动力不断缩减，有经济长期停滞危险。

葡萄牙评级仍低于投资级，令部分预期评级调升的人感到失望。

“增长忧虑似乎无处不见，所以对债券来说相当利好，”一位交易商称。

10年期德国公债收益率 跌2个基点至0.87%，接近上周的纪录低位0.859%。

10年期法国 和芬兰公债收益率 为持平或略走软，分别报1.25%和1.00%，也距离纪录低点不远。

欧元区将迎来债券发售的繁忙一周，意大利将首先标售最多67.5亿欧元2018、2021和2044年到期债券。德国、法国和西班牙也计划本周发行债券。(完)

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