瑞典经济：今明两年GDP料将回升，但面临全球成长放缓带来的风险

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透斯德哥尔摩10月13日 - 瑞典财长Magdalena Andersson周一发表声明稿称，瑞典经济料将在今明两年回升，但面临全球成长放缓带来的风险。
瑞典今年国内生产总值(GDP)成长率料为2.1%，2015年为3.0%。先前政府对今明两年的成长率预估分别为1.9%和3.0%。
“瑞典经济料将在2015年复苏。”Andersson说。“然而，经济层面中仍有相当多未利用的资源以及成长较弱的风险。”
瑞典2013年经济成长率为1.6%。
在2017年之前，公共财政仍将持续为赤字。(完) (编译 李婷仪 审校 王洋)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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