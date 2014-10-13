瑞典经济：今明两年GDP料将回升，但面临全球成长放缓带来的风险

路透斯德哥尔摩10月13日 - 瑞典财长Magdalena Andersson周一发表声明稿称，瑞典经济料将在今明两年回升，但面临全球成长放缓带来的风险。

瑞典今年国内生产总值(GDP)成长率料为2.1%，2015年为3.0%。先前政府对今明两年的成长率预估分别为1.9%和3.0%。

“瑞典经济料将在2015年复苏。”Andersson说。“然而，经济层面中仍有相当多未利用的资源以及成长较弱的风险。”

瑞典2013年经济成长率为1.6%。