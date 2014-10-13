《中国上海证交所A+B股股价对比表》--10月13日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港10月13日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间16:16时,1 美元=6.1267人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股 A/B股 元) 价(美 比价 元) 仪电电 6.98 0.51 2.23 子 市北高 12.15 0.681 2.91 新 大众交 8.08 0.683 1.93 通 永生投 19.83 1.759 1.84 资 老凤祥 29.54 2.838 1.70 S中纺机 25.97 1.2 3.53 鼎立股 11.8 0.658 2.93 份 氯碱化 8.92 0.488 2.98 工 双钱股 14.33 0.761 3.07 份 海立股 8.51 0.575 2.42 份 浦东金 13.24 1.106 1.95 桥 外高桥 29.2 1.858 2.57 ST联华 21.36 1.759 1.98 锦江投 10.81 0.931 1.90 资 中路股 24.36 1.313 3.03 份 金山开 14.64 0.701 3.41 发 海欣股 8.54 0.529 2.63 份 耀皮玻 9.06 0.629 2.35 璃 大江股 7.18 0.402 2.92 份 上柴股 11.82 0.741 2.60 份 丹化科 7.14 0.531 2.19 技 上海三 8.71 0.82 1.73 毛 友谊股 12.52 1.294 1.58 份 上工申 12.49 0.658 3.10 贝 上海机 18.3 2.099 1.42 电 宝信软 30.49 2.047 2.43 件 上海物 12.22 0.704 2.83 贸 自仪股 7.92 0.657 1.97 份 上海普 18.42 0.901 3.34 天 陆家嘴 18.58 1.628 1.86 华新水 7.81 1.092 1.17 泥 锦江股 19.43 1.741 1.82 份 鄂尔多 7.38 0.782 1.54 斯 华电能 4.07 0.39 1.70 源 SST天海 9.04 0.413 3.57 大名城 7.96 0.536 2.42 东方通 9.98 0.608 2.68 信 黄山旅 13.95 1.383 1.65 游 开开实 15.2 0.932 2.66 业 海南航 2.08 0.402 0.84 空 ST轻骑 6.31 0.478 2.15 振华重 4.5 0.45 1.63 工 锦州港 5.06 0.433 1.91 九龙山 4.05 0.379 1.74 凌云股 12.06 0.627 3.14 份 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 赵红梅)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申