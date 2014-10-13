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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 16:20 BJT

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--10月13日

路透香港10月13日 - 
 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间16:16时,1        
 美元=6.1267人民币          )                            
                                                               
  公司名      A股代码       B股代码    A股股价(  B股股   A/B股
                                         元)     价(美    比价
                                                  元)    
  仪电电                                   6.98    0.51    2.23
 子                                                      
  市北高                                  12.15   0.681    2.91
 新                                                      
  大众交                                   8.08   0.683    1.93
 通                                                      
  永生投                                  19.83   1.759    1.84
 资                                                      
  老凤祥                                  29.54   2.838    1.70
                                                         
  S中纺机                                 25.97     1.2    3.53
  鼎立股                                   11.8   0.658    2.93
 份                                                      
  氯碱化                                   8.92   0.488    2.98
 工                                                      
  双钱股                                  14.33   0.761    3.07
 份                                                      
  海立股                                   8.51   0.575    2.42
 份                                                      
  浦东金                                  13.24   1.106    1.95
 桥                                                      
  外高桥                                   29.2   1.858    2.57
                                                         
  ST联华                                  21.36   1.759    1.98
                                                         
  锦江投                                  10.81   0.931    1.90
 资                                                      
  中路股                                  24.36   1.313    3.03
 份                                                      
  金山开                                  14.64   0.701    3.41
 发                                                      
  海欣股                                   8.54   0.529    2.63
 份                                                      
  耀皮玻                                   9.06   0.629    2.35
 璃                                                      
  大江股                                   7.18   0.402    2.92
 份                                                      
  上柴股                                  11.82   0.741    2.60
 份                                                      
  丹化科                                   7.14   0.531    2.19
 技                                                      
  上海三                                   8.71    0.82    1.73
 毛                                                      
  友谊股                                  12.52   1.294    1.58
 份                                                      
  上工申                                  12.49   0.658    3.10
 贝                                                      
  上海机                                   18.3   2.099    1.42
 电                                                      
  宝信软                                  30.49   2.047    2.43
 件                                                      
  上海物                                  12.22   0.704    2.83
 贸                                                      
  自仪股                                   7.92   0.657    1.97
 份                                                      
  上海普                                  18.42   0.901    3.34
 天                                                      
  陆家嘴                                  18.58   1.628    1.86
                                                         
  华新水                                   7.81   1.092    1.17
 泥                                                      
  锦江股                                  19.43   1.741    1.82
 份                                                      
  鄂尔多                                   7.38   0.782    1.54
 斯                                                      
  华电能                                   4.07    0.39    1.70
 源                                                      
  SST天海                                  9.04   0.413    3.57
                                                         
  大名城                                   7.96   0.536    2.42
                                                         
  东方通                                   9.98   0.608    2.68
 信                                                      
  黄山旅                                  13.95   1.383    1.65
 游                                                      
  开开实                                   15.2   0.932    2.66
 业                                                      
  海南航                                   2.08   0.402    0.84
 空                                                      
  ST轻骑                                   6.31   0.478    2.15
                                                         
  振华重                                    4.5    0.45    1.63
 工                                                      
  锦州港                                   5.06   0.433    1.91
                                                         
  九龙山                                   4.05   0.379    1.74
                                                         
  凌云股                                  12.06   0.627    3.14
 份                                                      
 
     附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完)
  中国股市报导                        中国已公布新股发行上市日程表                
  香港股市报导                        中国待发行新股一览表                          
  美国股市报导                        中国新股申购资金情况一览表                     
  台湾股市报导                        香港股市拟发行新股一览表                      
  中国新闻                            香港已公布新股发行上市日程表                  
  香港新闻                            中国新股新闻                                    
  台湾新闻                            香港新股新闻                                    
  中国股市观察                        中国个股业绩                                    
  香港股市观察                        报摘                                           
  中国融资融券                                                            
 
 (整理 赵红梅)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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