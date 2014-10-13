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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 17:01 BJT

香港股市：第三季窝轮市场日均成交按季大增53%，受沪港通带动--法兴

路透香港10月13日 - 法国兴业银行 的业务分支--法兴证券周一称，第三季香港窝轮市场每日平均成交金额按季大增53%，因资金加快流入沪港通相关概念资产。

据法兴的统计，第三季窝轮日均成交金额98亿港元，第二季则为64亿港元；窝轮占大市的成交比例亦由第二季11.2%升至13.9%。十大成交窝轮之中，以季内正股走势强劲的港交所 和中国移动 的成交明显增加。

法兴证券环球股票产品副总裁周翰宏在记者会上称，窝轮市场引伸波幅见底回升，而发行人积极部署沪港通产品以及资金大量流入A股ETF（交易所买卖基金）相关认购证及牛证，带动整体交投增加。

“上季是投资窝轮的最佳时机，因伸引波幅上升，既赚价又赚波幅，实际回报超于理论升幅。”他说。

期内新上市的A+H股相关认购证共405只，按季上升31%。流入A+H股认购证的金额达3.64亿港元，流入H股折让股5,400万港元，分别按季上升12倍。

流入两大A股ETF--安硕A50 和南方A50 认购证的资金分别达1.61亿港元及1.88亿港元，分别按季上升0.7倍和22.1倍。

牛熊证方面，第三季的日均成交金额为53亿港元，较第二季的41亿港元上升30%；占大市成交比例微升至7.53%。

展望第四季，法兴环球股票产品部上市产品销售主管陈其志称，投资者仍将留意受沪港通影响股份的部署机会，包括受惠股市交投增加的港交所，两地A/H股差价收窄，H股折让股如中海集运 、兖州煤业 、紫金矿业 等等，以及可望受惠于港股通（即资金南下购买港股）的腾讯 、中移动及友邦保险 。（完）

(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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