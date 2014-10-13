香港股市：第三季窝轮市场日均成交按季大增53%，受沪港通带动--法兴

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港10月13日 - 法国兴业银行 的业务分支--法兴证券周一称，第三季香港窝轮市场每日平均成交金额按季大增53%，因资金加快流入沪港通相关概念资产。
据法兴的统计，第三季窝轮日均成交金额98亿港元，第二季则为64亿港元；窝轮占大市的成交比例亦由第二季11.2%升至13.9%。十大成交窝轮之中，以季内正股走势强劲的港交所 和中国移动 的成交明显增加。
法兴证券环球股票产品副总裁周翰宏在记者会上称，窝轮市场引伸波幅见底回升，而发行人积极部署沪港通产品以及资金大量流入A股ETF（交易所买卖基金）相关认购证及牛证，带动整体交投增加。
“上季是投资窝轮的最佳时机，因伸引波幅上升，既赚价又赚波幅，实际回报超于理论升幅。”他说。
期内新上市的A+H股相关认购证共405只，按季上升31%。流入A+H股认购证的金额达3.64亿港元，流入H股折让股5,400万港元，分别按季上升12倍。
流入两大A股ETF--安硕A50 和南方A50 认购证的资金分别达1.61亿港元及1.88亿港元，分别按季上升0.7倍和22.1倍。
牛熊证方面，第三季的日均成交金额为53亿港元，较第二季的41亿港元上升30%；占大市成交比例微升至7.53%。
展望第四季，法兴环球股票产品部上市产品销售主管陈其志称，投资者仍将留意受沪港通影响股份的部署机会，包括受惠股市交投增加的港交所，两地A/H股差价收窄，H股折让股如中海集运 、兖州煤业 、紫金矿业 等等，以及可望受惠于港股通（即资金南下购买港股）的腾讯 、中移动及友邦保险 。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申