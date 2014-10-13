《路透晚报》--10月13日日间新闻摘要（国际版）

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
[市场摘要]
--日本股市周一因适逢公共假日休市
--中国股市：沪综指连两日收跌，地产和煤炭股反弹带动大盘跌幅缩窄
中国股市沪综指连续第二日收跌。分析师指出，上周大盘逼近2,400点整数关口后，市场观望情绪较为浓厚，静待本周宏观经济数据公布；尽管今日顺势技术调整，但在受政策支持的地产和煤炭股反弹带动下，大盘收盘跌幅明显缩窄。
沪综指收报2,366.009点，跌8.531点或0.36%；日低为2,341.124点，跌幅达1.4%。上证A股今日成交1,752亿元人民币，上日为1,920亿元。沪深300指数收报2,454.946点，跌0.48%；沪深300指数期货主力10月合约收盘报2,454.4点，跌0.44%，成交718,714手。
--香港股市：小幅收升，中国移动领涨
香港股市小幅收升，收复早盘跌幅，因中国移动引领蓝筹股涨势；该公司此前与德国电讯签署商业协议，推动股价上涨。恒生指数收高0.2%至23,143.38点；恒生国企指数走跌0.2%。
--全球汇市：日圆受追捧，全球经济忧虑冲击冒险意愿
日圆兑美元升至一个月高点，兑欧元则接近11个月高点，投资者担心全球经济状况，态度转为谨慎。美元/日圆下滑0.3%至107.38，之前最低跌到107.06，为约一个月来最低位，远低于10月1日触及的六年高点110.09。欧元/美元上涨0.3%，但欧元/日圆略降，报135.90日圆，之前一度跌到135.56，为去年11月以来的最低位。
--欧元债市：德债收益率下滑，标普评级动作加深经济成长疑虑
德国公债收益率(殖利率)下跌，因标准普尔将芬兰信贷评等下调，并把法国评级展望从稳定调降到负面，加剧经济成长忧虑，促使投资者追求风险相对较低的资产。10年期德国公债收益率跌2个基点至0.87%，接近上周的纪录低位0.859%。10年期法国和芬兰公债收益率为持平或略走软，分别报1.25%和1.00%，也距离纪录低点不远。
--金属期市：LME期铜上涨，得益于中国9月贸易数据向好
伦敦期铜攀升，此前中国数据为该国经济描绘出稍显明亮的画面，亦支持国内领导人针对经济成长前景的评论。中国9月出口表现超乎预期，给政府卸去一部分压力。中国政府试图避免经济出现大幅滑坡。不过，尽管进口意外走坚，国内需求可能依然疲弱。0855GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.97%，至每吨6,709.50美元，上交易日为收跌。期铜价格正逐渐弹离10月2日触及的五个月低点6,600美元。上海期交所主力12月期铜上涨0.6%，至每吨47,850元人民币。
--国际油市：油价因科威特和沙特的言论而下跌，但中国贸易数据提供支撑
全球原油期货跌逾1美元，此前沙特阿拉伯及科威特暗示愿意承受较低的油价以保护自身市场份额，不过中国贸易数据优于预期，促使油价扳回了部分跌幅。布兰特11月原油盘中稍早短暂触及2010年12月以来低位87.74美元，但在中国贸易数据公布后削减跌幅，0840GMT报每桶88.18美元，日内跌2.03美元。美国11月原油期货下跌1.59美元至84.23美元。上周五该合约触及83.59美元，为2012年7月以来最低水准。
--全球金市：金价攀升，全球经济前景忧虑带动避险买盘
金价在亚洲盘大幅跳升，因有关全球经济前景的担心，让投资者在股市和美元下跌之际，选择避险的黄金。现货金一度升至近四周高位每盎司1,237.30美元，之后回吐部分涨幅，0842GMT时报1,230.00美元。美国期金跳升至9月17日来高点1,238美元。白银、铂金和钯金亦上涨。
注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (编译 艾茂林; 审校 朱晓军)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申