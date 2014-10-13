版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 16:47 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦10月13日 - 以下为德国商业银行的分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：未能站上20日均线1.2734，使市场极短线处于不利的境地。日线图上艾略特波段显示，汇价会进一步拉回至1.2955/1.3100，但日内技术图形较为偏空，当前市场仍在进行修正。若失守1.2600，则将下看1.2500/1.2460支撑(近期低点及78.6%回撤位)。

美元/日圆：遭逢抛压，正逼近初步目标区106.95/80(38.2%回撤位兼上升趋势线)，我们预计汇价在该点将有所反弹。惟有跌破106.80，才会下探104.80/105.05。

美元/澳元：上周向上修正，但在20日均线进展不大，其切入位目前在0.8822；汇价在38.2%回档位0.8933前亦裹足不前。然而汇价再度遭逢卖压，并守住0.8660/43。这意味着市场在目前关头尚未准备下探，或将进一步整理。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2665 1.2627 +0.30 -7.86 1.3745

美元/日圆 107.36 107.65 -0.27 +1.96 105.30

欧元/日圆 135.97 135.94 +0.02 -5.99 144.63

美元/瑞郎 0.9542 0.9574 -0.33 +6.88 0.8928

英镑/美元 1.6078 1.6075 +0.02 -2.89 1.6556

美元/加元 1.1212 1.1198 +0.13 +5.57 1.0620

澳元/美元 0.8721 0.8681 +0.46 -2.15 0.8913

新西兰元/美元 0.7851 0.7814 +0.47 -4.33 0.8206

欧元/瑞郎 1.2087 1.2086 +0.01 -1.50 1.2271

欧元/英镑 0.7876 0.7852 +0.31 -5.07 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1263 9.1312 -0.05 +3.15 8.8474

美元/挪威克朗 6.4996 6.5083 -0.13 +7.14 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 龚芳; 审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐