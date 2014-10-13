中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透伦敦10月13日 - 以下为德国商业银行的分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：未能站上20日均线1.2734，使市场极短线处于不利的境地。日线图上艾略特波段显示，汇价会进一步拉回至1.2955/1.3100，但日内技术图形较为偏空，当前市场仍在进行修正。若失守1.2600，则将下看1.2500/1.2460支撑(近期低点及78.6%回撤位)。
美元/日圆：遭逢抛压，正逼近初步目标区106.95/80(38.2%回撤位兼上升趋势线)，我们预计汇价在该点将有所反弹。惟有跌破106.80，才会下探104.80/105.05。
美元/澳元：上周向上修正，但在20日均线进展不大，其切入位目前在0.8822；汇价在38.2%回档位0.8933前亦裹足不前。然而汇价再度遭逢卖压，并守住0.8660/43。这意味着市场在目前关头尚未准备下探，或将进一步整理。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2665 1.2627 +0.30 -7.86 1.3745
美元/日圆 107.36 107.65 -0.27 +1.96 105.30
欧元/日圆 135.97 135.94 +0.02 -5.99 144.63
美元/瑞郎 0.9542 0.9574 -0.33 +6.88 0.8928
英镑/美元 1.6078 1.6075 +0.02 -2.89 1.6556
美元/加元 1.1212 1.1198 +0.13 +5.57 1.0620
澳元/美元 0.8721 0.8681 +0.46 -2.15 0.8913
新西兰元/美元 0.7851 0.7814 +0.47 -4.33 0.8206
欧元/瑞郎 1.2087 1.2086 +0.01 -1.50 1.2271
欧元/英镑 0.7876 0.7852 +0.31 -5.07 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.1263 9.1312 -0.05 +3.15 8.8474
美元/挪威克朗 6.4996 6.5083 -0.13 +7.14 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 龚芳; 审校 高琦)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申