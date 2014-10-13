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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 16:54 BJT

金属期市：LME期铜上涨，得益于中国9月贸易数据向好

“这不是极为利多的数据，但或许能稍微支撑对全球经济成长的信心，这股信心最近愈来愈悲观....我会把这个数字解读为利多，”悉尼瑞银分析师Daniel Morgan称。

0708GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨1%，至每吨6,708美元，上交易日为收跌。期铜价格正逐渐弹离10月2日触及的五个月低点6,600美元。

上海期交所主力12月期铜 上涨0.6%，至每吨47,850元人民币。

中国海关周一称,9月未锻轧铜及铜材进口390,000吨,较上月的340,000吨上升14.7%.

LME期镍 亦上涨1.2%，至16,564美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦/蔡美珍；审校 张明钧)
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