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市场报道 | 2014年 10月 13日 星期一 17:12 BJT

欧洲汇市：G20会议加深全球经济成长疑虑，英镑走势承压

英镑兑欧元 下跌0.33%至0.7879英镑，英镑兑美元 上涨不到0.1%至1.6087。

“我认为英国央行明年仍将在美国联邦储备理事会(FED/美联储)之前升息，不过这很大程度得靠英国服务业续强支撑，”伦敦法国农业信贷银行(Credit Agricole)汇市策略师Adam Myers表示。

“若有任何事件打乱这个情境，我们可能见到英国央行迅速改弦更张，并至少维持利率不变至第一季末。”

不过Myers仍大致看多英镑前景。

一方面，英国央行可能领先多数发达国家升息，是去年英镑走多的原因，若这样的预期降温，则将会导致英镑受创，特别是兑欧元。

然而欧元区再度成全球经济的主要疑虑所在，恐将损及欧元未来数月的表现。此外，美联储官员已经开始对美元自5月以来升势表示关切。

Myers称，“我们认为美元在年底前将会稍稍走弱。”他预期英镑兑美元及欧元年底时将分别来到1.66美元及0.77英镑。(完)

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