台湾央行：兆丰银行为欧元清算银行，明年6月欧元纳入结算平台

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北10月13日 - 台湾央行周一表示，遴选兆丰银行为欧元清算银行，预计明年6月底可以在外币结算平台上线，未来民众赴银行欧元汇款若经由外币结算平台可节省可观的汇费。
至于日圆结算作业则将于明年初纳入外币结算平台。中央银行副总裁杨金龙表示，兆丰银行目前已为美元清算行，目前系统、人员以及流动性均运作顺畅，且其在欧元区有分行可运作，都是优势。
他并表示，目前欧元的汇费金融机构一般收费是每笔570-1,330台币，未来将视汇款的量而定，保守估计可能至少可降至每笔500台币以下。
杨金龙也说，外币结算平台上线之后，汇款安全、有效率，不但由以往二至三日到汇可以提前至当日到汇，而且民众汇款不必经由第三地中转，因此可以省下可观的汇费。此外，这也便利台商资金调度以及达到规模经济效益。
至于未来在外币债券如宝岛债的款券同步交割(DVP)则预定将在明年的7月开办。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申