版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 17:03 BJT

台湾央行：兆丰银行为欧元清算银行，明年6月欧元纳入结算平台

路透台北10月13日 - 台湾央行周一表示，遴选兆丰银行为欧元清算银行，预计明年6月底可以在外币结算平台上线，未来民众赴银行欧元汇款若经由外币结算平台可节省可观的汇费。

至于日圆结算作业则将于明年初纳入外币结算平台。中央银行副总裁杨金龙表示，兆丰银行目前已为美元清算行，目前系统、人员以及流动性均运作顺畅，且其在欧元区有分行可运作，都是优势。

他并表示，目前欧元的汇费金融机构一般收费是每笔570-1,330台币，未来将视汇款的量而定，保守估计可能至少可降至每笔500台币以下。

杨金龙也说，外币结算平台上线之后，汇款安全、有效率，不但由以往二至三日到汇可以提前至当日到汇，而且民众汇款不必经由第三地中转，因此可以省下可观的汇费。此外，这也便利台商资金调度以及达到规模经济效益。

至于未来在外币债券如宝岛债的款券同步交割(DVP)则预定将在明年的7月开办。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐