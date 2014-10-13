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货币新闻 | 2014年 10月 13日 星期一 17:29 BJT

老年人受灾害冲击最大--报告

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦10月13日（记者 Kieran Guilbert） - 2005年卡特里娜(Katrina)飓风登陆美国新奥尔良市时，四分之三的死者年龄超过60岁。

2011年，日本遭遇地震和海啸，56%的死者年龄不低于65岁。

周一公布的报告显示，年长者在洪水和飓风等灾害中受害比例非常高，但却常常没有被纳入灾害管理规划中。

该报告由联合国减少灾害风险办公室（UNISDR）和HelpAge International共同发布。

报告敦促全球各国政府在灾害管理计划的各方面都考虑老年人，以减少60岁以上老者的死亡人数。

“社会往往忽视老年人，直到他们出现在灾害事件的遇难者名单中。”联合国减少灾害风险办公室负责人Margareta Wahlström称。

“随着气候发生变化，老龄人口面临更多极端事件的风险，世界需要更深刻地认识到如何保护老年人。”她在声明中称。（完）

编译：李富强 发稿：程芳
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