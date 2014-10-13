CNH动态：中国进出口强劲支撑离岸人民币走强，但顺差稍逊限制做多热情

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京10月13日 - 离岸人民币周一走强，主要受中国9月贸易数据强劲所提振，及国际市场美元偏弱。不过因贸易顺差稍逊于预期，市场热情并不高涨，整体振荡幅度偏窄。
交易员认为，虽然顺差逊于预期让市场失望，但这主要因进口较强所带来。从9月进出口均较为强劲来看，反应出经济基本面改善，这有利于人民币走强。
“进口出口都不错，所以顺差少了，从这里解读倒是比较正面。”一中资行交易员说，今天来看没有大的资金驱动，成交不太活跃，但感觉后期人民币还是会慢慢升值。
中国交通银行发布研究报告指出，进口增速创3月份以来新高，主要原因是西方国家需求旺季临近带动加工贸易的增长，但进口增速大幅回升难以掩盖内需的疲弱，主要大宗商品及上游原材料进口依然不振。
中国海关周一公布，9月出口同比增长15.3%，进口同比增长7%，路透预估为出口增长11.8%，进口下降2.7%。当月贸易顺差310亿美元，路透预估为410亿美元。
本地时间17:23，离岸人民币现汇 报6.1378，较上日上涨37个点子。无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.2450/480，上日收盘在6.2380。一年期NDF较离岸即期汇率贬值1.72%左右。10月以来，市场对于贸易数据的乐观预期已经有所提前消化。
全球汇市，日圆兑美元周一升至一个月高点，兑欧元则接近11个月高点，投资者担心全球经济状况，态度转为谨慎。（完）
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人民币外汇期权 (发稿 李然; 审校 林高丽)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申