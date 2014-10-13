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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 17:34 BJT

CNH动态：中国进出口强劲支撑离岸人民币走强，但顺差稍逊限制做多热情

路透北京10月13日 - 离岸人民币周一走强，主要受中国9月贸易数据强劲所提振，及国际市场美元偏弱。不过因贸易顺差稍逊于预期，市场热情并不高涨，整体振荡幅度偏窄。

交易员认为，虽然顺差逊于预期让市场失望，但这主要因进口较强所带来。从9月进出口均较为强劲来看，反应出经济基本面改善，这有利于人民币走强。

“进口出口都不错，所以顺差少了，从这里解读倒是比较正面。”一中资行交易员说，今天来看没有大的资金驱动，成交不太活跃，但感觉后期人民币还是会慢慢升值。

中国交通银行发布研究报告指出，进口增速创3月份以来新高，主要原因是西方国家需求旺季临近带动加工贸易的增长，但进口增速大幅回升难以掩盖内需的疲弱，主要大宗商品及上游原材料进口依然不振。

中国海关周一公布，9月出口同比增长15.3%，进口同比增长7%，路透预估为出口增长11.8%，进口下降2.7%。当月贸易顺差310亿美元，路透预估为410亿美元。

本地时间17:23，离岸人民币现汇 报6.1378，较上日上涨37个点子。无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.2450/480，上日收盘在6.2380。一年期NDF较离岸即期汇率贬值1.72%左右。10月以来，市场对于贸易数据的乐观预期已经有所提前消化。

全球汇市，日圆兑美元周一升至一个月高点，兑欧元则接近11个月高点，投资者担心全球经济状况，态度转为谨慎。（完）

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人民币外汇期权 (发稿 李然; 审校 林高丽)
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