《中国债市每日综述》乐观情绪再现金融债收益率领跌，国债期货尾盘发力

* 乐观情绪再现，金融债收益率领跌

* 流动性变化不大，互换互换走势稳定

* 国债期货尾盘发力上涨

* 市场短期预期向好，关注更多经济数据

路透上海10月13日 - 消退几日的乐观情绪周一在中国银行间债市再现，政策性金融债收益率领跌，而流动性变化不多，令利率互换走势相对稳定。交易员认为，在更多数据公布前，现券延续向好势头的可能性较大。

国债期货市场上，中金所五年期主力合约尾盘发力走升，带动二级市场的国债收益率也稍有下行。市场对异动原因众说纷纭，但对包括政策放松等预期在内的消息，尚无明确迹象可循。

中金所五年期国债期货主力合约TF1412 今日收报94.650元人民币，较上日结算价涨0.166元人民币，或0.18%，较早盘0.05%的收市涨幅明显放大。

上海一银行交易员称，“今天债券买盘很多，(金融债)收益率下降了3-5bp。”

他并表示，早盘收益率走低以三年以内短端金融为主，午后扩散至各期限。本周将有9月工业生产者出厂价格指数(PPI)，以及新增信贷等多项数据公布。若数据预期不佳，现券继续走暖可能性较大。

至于今日公布的进出口数据，对债市影响并不直接。海关周一公布数据显示，中国9月进出口超预期好转，当月出口同比增速创19个月高点达15.3%，进口同比增长7%，但贸易顺差缩窄至310亿美元。

华中一券商交易员并指出，前几日稍退的乐观情绪再现，也可能与中国总理对经济波动性的阐述有关。不过进一步的政策预期，还需要更多经济数据予以支撑。

中国国务院总理李克强日前表示，中国经济经济运行仍处于合理区间，有波动是难免的；不会出现有人担心的“硬着陆”，对实现今年经济社会发展主要预期目标充满信心。

剩余期限约9.3年的国开行固息债140205券最新报价收益率 为4.6550%/4.6350%，上日尾盘为4.6850%/4.6600%。

**回购成交逾万亿，关注缴税影响**

银行间资金市场周一主要回购利率 略涨。今日有可转债申购，但流动性所受影响有限，场内资金供给仍充裕。交易员表示，对月内资金前景预期暂稳定，但缴税及可能开启的新一轮新股集中申购或加大流动性时点性波动压力。

成交规模方面，受隔夜品种增加逾2,000亿元带动，今日总成交量突破1万亿元，至10,622.22亿元。

“今天有可转债申购，但对资金没影响，估计是机构提前已经做了准备。我们(今早)也是融入方，感觉还是很好借的。”华东一银行交易员称。

她并表示，月中开始，缴税压力料逐步显现，其预期抽水量或在4,000-6,000亿元，不过综合来看，市场并未因此过分担心资金前景，相信若资金明显收紧，央行将及时出手援助。

在盘点月内资金面扰动因素时，华中一券商交易员提到，不排除月底会有新一轮新股集中申购开启，受在途增多影响，或使资金面出现时点性波动。

浙能电力 将发行的100亿元A股可转债，网上网下申购日均为本周一(13日)。

今日银行间市场质押式回购总成交金额10,622.22 亿元，较上日的7,645.80亿元增近四成；其中，隔夜品种为9,106.67亿元，上日为6,821.05亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:41 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5413 2.5219 +1.94 9,106.67

七天 3.0590 3.0067 +5.23 1,114.39

14天 3.3197 3.2742 +4.55 229.20

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 0.5050 6.5100 -600.50 3,216.47

七天 3.3250 4.2450 -92.00 359.35

14天 3.6600 3.5500 +11.00 45.91

回购定盘利率

其中:隔夜 2.6300 2.5500 +8.00 --

七天 3.0500 3.0000 +5.00 --

14天 3.2770 3.3458 -6.88 --

Shibor

其中:隔夜 2.5360 2.5440 -0.80 --

七天 3.0040 2.9990 +0.50 --

三个月 4.5352 4.5364 -0.12 --