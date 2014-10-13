《中国债市每日综述》乐观情绪再现金融债收益率领跌，国债期货尾盘发力

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 乐观情绪再现，金融债收益率领跌
* 流动性变化不大，互换互换走势稳定
* 国债期货尾盘发力上涨
* 市场短期预期向好，关注更多经济数据
路透上海10月13日 - 消退几日的乐观情绪周一在中国银行间债市再现，政策性金融债收益率领跌，而流动性变化不多，令利率互换走势相对稳定。交易员认为，在更多数据公布前，现券延续向好势头的可能性较大。
国债期货市场上，中金所五年期主力合约尾盘发力走升，带动二级市场的国债收益率也稍有下行。市场对异动原因众说纷纭，但对包括政策放松等预期在内的消息，尚无明确迹象可循。
中金所五年期国债期货主力合约TF1412 今日收报94.650元人民币，较上日结算价涨0.166元人民币，或0.18%，较早盘0.05%的收市涨幅明显放大。
上海一银行交易员称，“今天债券买盘很多，(金融债)收益率下降了3-5bp。”
他并表示，早盘收益率走低以三年以内短端金融为主，午后扩散至各期限。本周将有9月工业生产者出厂价格指数(PPI)，以及新增信贷等多项数据公布。若数据预期不佳，现券继续走暖可能性较大。
至于今日公布的进出口数据，对债市影响并不直接。海关周一公布数据显示，中国9月进出口超预期好转，当月出口同比增速创19个月高点达15.3%，进口同比增长7%，但贸易顺差缩窄至310亿美元。
华中一券商交易员并指出，前几日稍退的乐观情绪再现，也可能与中国总理对经济波动性的阐述有关。不过进一步的政策预期，还需要更多经济数据予以支撑。
中国国务院总理李克强日前表示，中国经济经济运行仍处于合理区间，有波动是难免的；不会出现有人担心的“硬着陆”，对实现今年经济社会发展主要预期目标充满信心。
剩余期限约9.3年的国开行固息债140205券最新报价收益率 为4.6550%/4.6350%，上日尾盘为4.6850%/4.6600%。
**回购成交逾万亿，关注缴税影响**
银行间资金市场周一主要回购利率 略涨。今日有可转债申购，但流动性所受影响有限，场内资金供给仍充裕。交易员表示，对月内资金前景预期暂稳定，但缴税及可能开启的新一轮新股集中申购或加大流动性时点性波动压力。
成交规模方面，受隔夜品种增加逾2,000亿元带动，今日总成交量突破1万亿元，至10,622.22亿元。
“今天有可转债申购，但对资金没影响，估计是机构提前已经做了准备。我们(今早)也是融入方，感觉还是很好借的。”华东一银行交易员称。
她并表示，月中开始，缴税压力料逐步显现，其预期抽水量或在4,000-6,000亿元，不过综合来看，市场并未因此过分担心资金前景，相信若资金明显收紧，央行将及时出手援助。
在盘点月内资金面扰动因素时，华中一券商交易员提到，不排除月底会有新一轮新股集中申购开启，受在途增多影响，或使资金面出现时点性波动。
浙能电力 将发行的100亿元A股可转债，网上网下申购日均为本周一(13日)。
今日银行间市场质押式回购总成交金额10,622.22 亿元，较上日的7,645.80亿元增近四成；其中，隔夜品种为9,106.67亿元，上日为6,821.05亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:41 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.5413 2.5219 +1.94 9,106.67
七天 3.0590 3.0067 +5.23 1,114.39
14天 3.3197 3.2742 +4.55 229.20
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 0.5050 6.5100 -600.50 3,216.47
七天 3.3250 4.2450 -92.00 359.35
14天 3.6600 3.5500 +11.00 45.91
回购定盘利率
其中:隔夜 2.6300 2.5500 +8.00 --
七天 3.0500 3.0000 +5.00 --
14天 3.2770 3.3458 -6.88 --
Shibor
其中:隔夜 2.5360 2.5440 -0.80 --
七天 3.0040 2.9990 +0.50 --
三个月 4.5352 4.5364 -0.12 --
------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申