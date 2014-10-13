英国债市：10年期英债收益率触16个月低点，因市场预计明年推迟加息

路透伦敦10月13日 - 英国10年期政府公债收益率(殖利率)周一跌至16个月来最低水准，因市场越发期待英国央行或将首次加息推迟到2015年稍晚。

0923GMT，10年期英国公债收益率 下跌逾3个基点，报2.18%，上周曾下跌19个基点，创下超过一年来最高单周降幅。周一稍早，10年期英债收益率曾一度低见2.179%，为2013年6月以来最低。

英债表现继续好于德国公债。10年期英国公债收益率较可比德债收益率息差 下降3个基点，跌至130个基点以下，为6月初迄今最窄水准。

12月英债期货 触及合约高位115.68，日内上涨44个跳动点。(完)

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