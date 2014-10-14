重温稿-台湾货币市场：月中资金宽裕，大型金融机构入市供给资金

* 大型金融机构钱多入市提供资金

* 短票利率稳于低位

* 债券附买回利率持稳，投信买票意愿提高

记者 高洁如

路透台北10月13日 - 台湾银行间短率周一大致稳于低位。时序进入月中，各银行短钱充斥，尤其是大型金融机构入市供给资金，令短率向下压力略大。

资金调度人士表示，各银行的资金情势大多平稳宽裕，月内的资金需求明显小于供给，且大型银行供给资金之下，短率稍有向下的压力。只不过跨月的资金供给还是偏少，有跨月资金需求的金融机构大多也还在等待。

〞今天又是多钱，大家不紧了，〞一家大型金融机构交易员表示。

他们认为，目前看来10月底并没有特殊的紧张因子，预料随着时序往月底迈进，资金情势应能够更为明朗，估计月底的资金情势应不致于紧张，仍能平稳。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，上日在0.388%；今日区间在0.295-0.415%，上日在0.295-0.430%；一周拆款利率区间在0.380-0.450%，同上日。两周拆款利率区间则在0.390-0.450%，上日在0.388-0.440%。

**短票利率稳于低位**

短票市场方面，大型票券商指出，大型金融机构进场买入跨月的短票，且报价利率并不高，这令票券商的资金情势大为纾解，也能更安心的安排跨月的资金落点。

〞这个月没有太紧俏的因素，〞一家大型票券商交易员表示。

今日票券商与银行承作的月内自保短票利率主要成交在0.60-0.61%，上日在0.60-0.62%，跨月的自保30天期短票在0.60-0.63%，大型金融机构开在偏低水位的0.61%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.610%，前日则为0.612%。

台湾央行周一公布，共发行5,240.8亿台币存单。与今日存单到期金额5,090.8亿相较，存单发行余额较上日增150亿。

本周央行存单到期总额为1兆7,629.6亿台币，本周余日存单落点为：周二1,852.5亿、周三458亿、周四7,419.8亿及周五2,808.5亿。

拆款中心资料 显示，周一超额准备为70亿台币，累积超额准备为1,353亿台币、加计前期1%的超额准备为2,485亿台币。

**附买回利率持稳**

台湾债券市场附买回(RP)利率周一持稳。交易商表示，今日资金偏向宽松，投信因申购款流入买票意愿提升，不过落点偏向以月内为主。

市场人士并指出，受两大龙头公股银行释出短期资金带动，票券商多倾向以拆款及短票调度资金，对债券RP的态度较为坚持，有票券商仅愿意承做跨月的业务。

〞我们只收跨月，银行间利率便宜。〞一本地票券商交易员说。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；月内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，跨月则为0.64%，大致与上日持平。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.53-0.55%，票券商的极短天期利率在0.48-0.50%，上日在0.46-0.48%。