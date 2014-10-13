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货币新闻 | 2014年 10月 13日 星期一 18:34 BJT

英国央行：总裁卡尼称，欧元区疲软情况不是影响政策决定的主要因素

“欧洲造成的唯一难题就是，给经济增长带来额外的拖累。但这并不会影响到英国央行的货币政策决定。”卡尼说道。

他还补充称，英国央行已经预估到该国经济将在接近2014年末时略微放缓，并且央行将继续密切关注可能来自就业市场的国内通胀压力。

卡尼在另一场CNBC的电视采访中则指出，全球需求疲弱造成了“非常温和的全球通胀环境，而这一因素绝对是我们决策时要加以考量的。”（完）

(编译 蔡美珍/高琦 审校　艾茂林/龚芳)
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