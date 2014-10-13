路透基点：香港华懋集团为荃湾西项目筹得52.25亿港元贷款--TRLPC

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透香港10月13日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，香港华懋集团筹得52.25亿港元(6.74亿美元)4.25年期俱乐部贷款，用于荃湾西的一个地产项目。
七家银行参贷：中银香港、东亚银行、中国建设银行(亚洲)、星展银行、恒生银行、工银亚洲和大华银行。恒生银行为额度管理行。
该笔定期贷款分为两部分，A部分为13亿港元，用于支付土地成本；B部分为39.25亿港元，用于建设。
据消息人士，该贷款综合收益为200基点出头。
华懋集团全资子公司达润投资有限公司(Denny Investment)为借款方和项目开发方。华懋集团为担保方。
据华懋集团网站，达润投资有限公司成功投得西铁荃湾西站城畔物业发展项目。华懋的一笔过预缴付款出价为26亿港元(3.35亿美元)。该项目为商住两用，计划在2018年完工。
2014年6月，华懋集团完成了一笔48.6亿港元的5.25年期贷款，用于将军澳的一个住宅项目。五家银行组成的俱乐部承贷，包括中银香港、星展银行、富邦银行(香港)、恒生银行和大华银行。
这笔子弹式贷款由华懋集团担保，并以一块地皮作为抵押，综合收益低于200个基点。 (完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选