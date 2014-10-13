路透基点：香港华懋集团为荃湾西项目筹得52.25亿港元贷款--TRLPC

路透香港10月13日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，香港华懋集团筹得52.25亿港元(6.74亿美元)4.25年期俱乐部贷款，用于荃湾西的一个地产项目。

七家银行参贷：中银香港、东亚银行、中国建设银行(亚洲)、星展银行、恒生银行、工银亚洲和大华银行。恒生银行为额度管理行。

该笔定期贷款分为两部分，A部分为13亿港元，用于支付土地成本；B部分为39.25亿港元，用于建设。

据消息人士，该贷款综合收益为200基点出头。

华懋集团全资子公司达润投资有限公司(Denny Investment)为借款方和项目开发方。华懋集团为担保方。

据华懋集团网站，达润投资有限公司成功投得西铁荃湾西站城畔物业发展项目。华懋的一笔过预缴付款出价为26亿港元(3.35亿美元)。该项目为商住两用，计划在2018年完工。

2014年6月，华懋集团完成了一笔48.6亿港元的5.25年期贷款，用于将军澳的一个住宅项目。五家银行组成的俱乐部承贷，包括中银香港、星展银行、富邦银行(香港)、恒生银行和大华银行。