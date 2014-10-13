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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 18:58 BJT

东南亚股市：因全球成长疑虑而下跌，菲律宾股市表现为逾一年来最差

“全球经济放缓的疑虑，造成市场下跌，”马尼拉Wealth Securities Inc分析师Miguel Agarao说。

Agarao说菲律宾股市流动性不如其他区域股市，外资抛售的影响会较大。

菲律宾股市收在6,968.09点，是8月11日以来最低。

印尼股市 连续第二个交易日收低，下跌1%至4,913.05点，是7月4日以来最低。表现较差的股票中，矿业股Adaro Energy 下跌7.3%，因油价下跌令东南亚能源相关个股承压。

汤森路透及证交所数据显示，马来西亚股市资金净流出8,400万马币(2,576万美元)。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 419.14 -4.09 -0.97 +7.92 388.37

新加坡 3202.15 -21.72 -0.67 +1.10 3167.43

马来西亚 1797.20 -11.68 -0.65 -3.74 1866.96

泰国 1542.35 -10.37 -0.67 +18.76 1298.71

印尼 4913.05 -49.91 -1.01 +14.95 4274.18

菲律宾 6968.09 -199.26 -2.78 +18.31 5889.83

越南 614.22 -3.50 -0.57 +21.72 504.63

(完)

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