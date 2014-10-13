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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 19:00 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油跌破每吨500美元，2010年底以来首见

路透新加坡10月13日 - 亚洲380-cst燃料油价格周一跌破每吨500美元，为2010年底以来首见，尾随布兰特原油价格跌势，预期价格将进一步下跌的买家则是在场边观望。

路透数据显示，380-cst燃料油价格报每吨499.22美元，较周五下跌5.58美元。

新加坡海事及港务管理局(MPA)数据显示，尽管价格自9月初以来稳定下跌，交易商仍对于9月新加坡海事用油价格较8月下跌4%感到意外。

一名驻新加坡交易商表示，“我以为统售价格偏低将刺激销售。或许买家认为价格还未见底。”

另一名新加坡交易商表示，“统售价格持续下跌令许多人感到惊讶。船东希望买进最便宜的燃料油，但没有人知道最低价格有多低。”

新加坡现货市场有一笔交易，嘉能可向兴隆出售2万吨380-cst燃料油，11月8-12日装运，每吨报499美元。(完)

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