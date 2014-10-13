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货币新闻 | 2014年 10月 13日 星期一 19:21 BJT

全球金属：智利铜企Codelco将2015年欧洲长单升水维持于每吨112美元

路透伦敦/香港10月13日 - 两名知情人士周一表示，全球第一大铜矿商Codelco 将2015年欧洲长单升水维持在每吨112美元，突显需求欠佳及供需增加导致市况疲弱的窘境。

消息人士们指出，Codelco上周尾段致函客户，为欧洲客户提供明年的升水维持在每吨112美元；升水即客户较伦敦金属交易所(LME)现货价格 所支付额外的费用，以涵盖运输及保险等实货交割成本。

Codelco未能立即对此置评，但溢价持平令人愈发认为该公司对中国这个最大买家2015年长单升水可望持平或略降。一名消息人士表示，中国客户2014年所支付的溢价为每吨138美元。

欧洲现货铜升水曾暴跌至去年6月以来低位，达每吨60-90美元，因欧洲需求低落，适逢产量激增，且印尼原物料出口亦告回升。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
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