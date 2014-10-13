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货币新闻 | 2014年 10月 13日 星期一 19:13 BJT

中国央行：中国与俄罗斯签订双边本币互换协议，规模1,500亿元人民币

路透北京10月13日 - 中国央行周一称，与俄罗斯联邦中央银行签署了规模为1,500亿元人民币/8,150亿卢布的双边本币互换协议，互换协议有效期三年，经双方同意可以展期。

央行网站发布新闻稿并称，此举旨在便利双边贸易及直接投资，促进两国经济发展。（完）

(发稿 李然; 审校 林高丽)
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