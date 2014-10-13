背景资料：中国已签署的双边本币互换协议一览表

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京10月13日 - 中国央行周一称，与俄罗斯联邦中央银行签署了规模为1,500亿元 人民币/8,150亿卢布的双边本币互换协议，互换协议有效期三年，经双方同意可以展期。 央行网站发布新闻稿并称，此举旨在便利双边贸易及直接投资，促进两国经济发展。 以下为中国央行公布的已经签署协议的具体内容一览: 伙伴国/地区 规模(亿元人民币) 签署日期 有效期(年) 俄罗斯联邦 1,500 2014-10-13 3 斯里兰卡 100 2014-9-16 3 瑞士 1,500 2014-7-21 3 欧洲央行(ECB) 3,500 2013-10-9 3 印度尼西亚* 1,000 2013-10-1 3 冰岛* 35 2013-9-30 3 阿尔巴尼亚 20 2013-9-12 3 匈牙利 100 2013-9-9 3 英国 2,000 2013-6-22 3 巴西 1,900 2013-3-26 3 新加坡* 3,000 2013-3-7 3 乌克兰 150 2012-6-26 3 澳大利亚 2,000 2012-3-22 3 蒙古国 100 2012-3-20 3 土耳其 100 2012-2-21 3 马来西亚* 1,800 2012-2-8 3 阿联酋 350 2012-1-17 3 巴基斯坦 100 2011-12-23 3 泰国 700 2011-12-22 3 香港* 4,000 2011-11-22 3 韩国* 3,600 2011-10-26 3 哈萨克斯坦 70 2011-6-13 3 乌兹别克斯坦 7 2011-4-19 3 新西兰 250 2011-4-18 3 阿根廷 700 2009-4-2 3 印尼 1,000 2009-3-23 3 白俄罗斯 200 2009-3-11 3 注：*为续签互换协议。（完） (发稿 李然；审校 林高丽)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申