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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 20:14 BJT

重发-国际油市：亚洲柴油及航煤裂解价差走高，然买家态度审慎

(重发以修改新闻直接提取代码)

路透新加坡10月13日 - 亚洲柴油及航煤裂解价差周一小幅走高，行业消息人士称，此乃因原油价格持续下跌。

但消息人士指出，原油价格下跌未能刺激实货需求，因买家预期原油价格续跌。

路透数据显示，11月柴油及航煤裂解价差分别上涨0.28美元至每桶14.18美元及14.83美元。

“目前价格波动过于激烈，因此买家远离现货市场，”一名新加坡交易商表示。

行业消息人士称，台湾中国石油寻求买进航煤船货，11月交运，试图在冬季来临前建立热燃油库存。

印度斯坦石油公司(HPCL)炼厂主管表示，周日早上关闭东部港口Visakhapatnam日炼16.6万桶的炼厂，作为热带气旋Hudhud来袭的预防措施，这对价格带来些许支撑。

新加坡现货市场有一笔柴油交易，一笔航煤交易。

兴隆向道达尔买进15万桶含硫500ppm柴油，10月28日至11月1日装运，每桶较11月报价折价0.65美元。

托克向BP买进10万桶航煤，10月28日至11月1日装运，每桶较10月27-31日新加坡报价折价0.20美元。(完)

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