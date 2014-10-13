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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 19:49 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货连跌第三个交易日，因原油触及四年低点

路透雅加达10月13日 - 马来西亚棕榈油周一连续第三个交易日下跌，因原油价格触及四年低点，降低了对生质燃油需求的前景，此外，棕榈油及大豆收成量庞大，但食用油需求前景疲软。

“全球豆油及棕榈油额外产出或许可通过生质燃油消化的一线希望，现在正迅速幻灭，”吉隆坡一位外资大宗商品经纪商的交易员说。

布兰特原油周一跌破每桶88美元，触及将近四年来最低，此前中东产油国暗示，即使油价较低，他们也可能维持产量在高位。

指标12月棕榈油合约 下跌1.15%，收报每吨2,165马币(约合664.01美元)。

总成交量为37,426口，高于35,000口的均值。

路透市场分析师王涛表示，技术图表显示棕榈油可能跌破每吨2,163马币的支撑位，并进一步跌向下一道支撑2,125马币，因其从10月1日高位2,223的修正波尚未结束。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪 审校 张明钧)
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