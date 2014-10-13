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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 20:13 BJT

俄罗斯金融：央行总裁称，将按计划让卢布汇率在明年起自由浮动

路透莫斯科10月13日 - 俄罗斯央行总裁纳比乌里娜(Elvira Nabiullina)表示，俄罗斯卢布汇率将按步就班从明年起自由浮动，但她对过去数周央行干预卢布贬值的政策做出辩护。

纳比乌里娜周一表示，该行过去10日已经花费约60亿美元扞卫卢布汇率，她并称汇市情势获得控制。

“目前我们正藉由抛售储备支撑卢布汇率，”纳比乌里娜在国会说道。“过去10日已经抛售约60亿美元。”

卢布兑美元 今年以来已经贬值约18%，受到油价下跌、美元走强、以及西方国家就乌克兰问题对俄罗斯发起制裁而远离俄罗斯资产等因素影响。

纳比乌里娜重申央行将从明年1月起让卢布汇率自由浮动，但若有危及金融稳定的风险浮现，央行仍将进行干预。

”目前(卢布)尚未自由浮动，但受到包括油价等市场因素影响，”她说。“尽管如此，固定汇率是一个不利的决定，因为其与我们无法掌控的市场因素产生冲突。”

央行所明定的目标，是把政策重心从支持卢布转移至压低高烧不退的通胀。(完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)
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