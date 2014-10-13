欧洲金融：德国商业银行可望在欧洲央行压力测试顺利过关--消息

路透法兰克福10月13日 - 两名知情人士对路透表示，德国商业银行 及欧洲央行间所进行的初步会谈，令该行相信其资本不致低于央行压力测试所要求的最低门槛。

欧洲央行正对接受测试的130家银行进行一系列的“监管对话”，对银行的表现提早预警，以便业者在必要时规划筹集资本的行动。欧洲央行曾经强调，这些讯息是“片面且初步的。”

消息人士们指出，欧洲央行在上周举行的会谈中，并未暗示德国商业银行的资本会低于最低门槛。

德国商银执行长Martin Blessing以往曾再三强调，他相信该行会通过这项测试。欧洲央行一名发言人士则表示，“我们不对个别机构置评。”

欧洲央行目前正在审核欧元区前130大银行如何评估自己的身家，且测试其资本是否强健到足以因应未来可能的危机。测试结果将于10月26日出炉。

若有银行核心一级资本率仅略高于欧洲央行所要求5.5%的门槛，仍将不得不采取限制股利等措施以提高资本。

这些措施对股东而言较不具杀伤力，然而资本未达标的银行若被迫采取更激烈的手段，比如进一步提高净值或以债换股，则对股东所造成的影响将会更大。