欧洲金融：德国商业银行可望在欧洲央行压力测试顺利过关--消息

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透法兰克福10月13日 - 两名知情人士对路透表示，德国商业银行 及欧洲央行间所进行的初步会谈，令该行相信其资本不致低于央行压力测试所要求的最低门槛。
欧洲央行正对接受测试的130家银行进行一系列的“监管对话”，对银行的表现提早预警，以便业者在必要时规划筹集资本的行动。欧洲央行曾经强调，这些讯息是“片面且初步的。”
消息人士们指出，欧洲央行在上周举行的会谈中，并未暗示德国商业银行的资本会低于最低门槛。
德国商银执行长Martin Blessing以往曾再三强调，他相信该行会通过这项测试。欧洲央行一名发言人士则表示，“我们不对个别机构置评。”
欧洲央行目前正在审核欧元区前130大银行如何评估自己的身家，且测试其资本是否强健到足以因应未来可能的危机。测试结果将于10月26日出炉。
若有银行核心一级资本率仅略高于欧洲央行所要求5.5%的门槛，仍将不得不采取限制股利等措施以提高资本。
这些措施对股东而言较不具杀伤力，然而资本未达标的银行若被迫采取更激烈的手段，比如进一步提高净值或以债换股，则对股东所造成的影响将会更大。
德国商银拒绝对此置评。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
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路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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