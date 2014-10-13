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货币新闻 | 2014年 10月 13日 星期一 20:50 BJT

欧洲金融：ECB执委普雷特称，银行业体检将重建产业信心

路透慕尼黑10月13日 - 欧洲央行执委普雷特周一表示，他预期欧洲央行对大型银行业者进行的财务体检，将有助于恢复对该行业的信心。

“我深信资产品质检查/压力测试将会让各界对欧洲银行业恢复信心，”普雷特在慕尼黑召开的一场经济会议上发表谈话指出。

欧洲央行将在10月26日公布银行业质量检查的结果，该检查的用意在于提供这个遭到金融危机打击行业最为清楚的状况。(完) (编译 张明钧; 审校 李婷仪)
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