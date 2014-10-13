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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 21:08 BJT

国际油市：石脑油价格挫跌，因市场严重供过于求

路透新加坡10月13日 - 亚洲11月下半较12月下半石脑油价格周一每吨低7美元，价差扩大1美元，为2010年7月以来最阔水准，因受庞大供给所压制。

当前市场呈现正价差的架构非比寻常，因为即期合约价格通常会高于下个月。即使大买家台塑石化重返市场，价差仍更加陡峭。

交易商们指出，台塑石化继10月未进货后，正寻求11月下半交货的石脑油现货。招标结果预订10月15日出炉。

台塑石化先前已敲订一笔12月起为期12个月的石脑油合约。

“但(台塑石化的)需求不太可能提振人气，交易商们原预计其会重返市场，敲进10-15万吨11月现货，”新加坡一名交易商表示。

亚洲汽油裂解价差持坚于每桶9.21美元，较两个月前上涨36%，当时夏季用油高峰期已告终。

新加坡现货市场今日并无交易。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
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