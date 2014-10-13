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货币新闻 | 2014年 10月 13日 星期一 21:17 BJT

欧洲金融：德国支持欧元集团主席对欧洲成长协议的构想

路透卢森堡10月13日 - 德国财政部长朔伊布勒表示，德国支持欧元集团主席的构想，对进行结构性改革的国家予以奖励，将提供低廉的欧盟资金以供投资，且给予更多整顿预算上的空间。

欧元集团主席迪塞尔布洛姆周五接受路透访问时表示，他希望新的欧洲成长协议(Growth Deal for Europe)中将投资、结构性改革及预算整顿串联起来。(完) (编译 龚芳; 审校 张明钧)
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