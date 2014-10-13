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债券 | 2014年 10月 13日 星期一 21:18 BJT

芬兰评等：总理称可能花四年时间才能恢复顶级债信评等--彭博

路透赫尔辛基10月13日 - 芬兰总理在接受彭博新闻访问时表示，该国经济可能得花上四年时间才能够回到顶级AAA债信评等。

周一报导引述总理Alexander Stubb谈话指出，“我期望若一切顺利，最多需四年时间恢复AAA级地位。”

标准普尔周五将芬兰评级由AAA降至AA+，原因在于芬兰经济难以摆脱成长方面的问题；标准普尔并称，未来两年该评级可能维持不变。(完) (编译 张明钧; 审校 李婷仪)
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