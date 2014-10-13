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货币新闻 | 2014年 10月 13日 星期一 21:42 BJT

美国热股：JC Penny股价大涨近4%，公司宣布新任领导人选

路透10月13日 - 百货公司业者JC Penny 表示，家得宝 的美国店铺主管Marvin Ellison将取代Myron Ullman，于2015年8月接任执行长。

JC Penny盘初股价上涨3.9%至7.4美元。(完)
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