美国个股：苹果称到年底时将有逾115国买得到iPhone6和iPhone6 Plus

路透10月13日 - 苹果 表示，到今年年底时，全球将有超过115个国家买得到iPhone 6和iPhone 6 Plus。

苹果称到本月底时，欧亚、中东、拉美及非洲等地，将再有36个国家销售这两款苹果最新机种。

在中国这个全球最大智能手机市场及印度，iPhone 6和iPhone 6 Plus的推出时间是10月17日。

其他国家和地区还包括以色列、捷克、格陵兰、波兰、南非、巴林及科威特，这将使其成为iPhone系列中推出速度最快的手机。(完)