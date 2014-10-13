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市场报道 | 2014年 10月 13日 星期一 21:45 BJT

美国股市：继上周大跌后，以平盘开出

路透纽约10月13日 - 美国股市周一以平盘开出；受全球经济成长疑虑拖累，标普500指数上周录得2012年5月来表现最差的一周，道琼指数则跌至去年收盘水准之下。

道琼工业指数 开盘下跌21.77点或0.13%，报16,522.33点；标准普尔500指数 跌2.11点或0.11%，至1,904.02点；Nasdaq指数 下跌2.81点或0.07%，报4,273.43点。(完)
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