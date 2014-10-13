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货币新闻 | 2014年 10月 13日 星期一 21:48 BJT

美国热股：RANDGOLD RESOURCES盘初大涨逾6%，瑞银调高该公司评等

路透10月13日 - 在美国上市的金矿业者RANDGOLD RESOURCES 周一股价盘初大涨，此前瑞银集团调高该公司伦敦挂牌股票 评等至买进，原为中性。

盘初股价大涨逾6%，报70.3903美元。(完)
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