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货币新闻 | 2014年 10月 13日 星期一 21:51 BJT

美国热股：波音盘初股价走升，印尼航空购买50架737MAX

路透10月13日 - 飞机制造商波音 周日表示，印尼航空 下单订购50架737MAX 8客机，总值49亿美元。

波音周一盘初股价上涨1.24%至123.01美元。(完)
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