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货币新闻 | 2014年 10月 13日 星期一 21:55 BJT

美国热股：百胜集团盘初股价上涨，即将进军缅甸

路透10月13日 - 速食业者百胜集团(Yum Brands) 正与新加坡上市公司Yoma Strategic Holdings 合作，将于2015年首度进入缅甸市场，使之成为第一家进入缅甸的大型西方国家速食连锁店。

百胜集团盘初股价上涨0.4%至69.59美元。(完)
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