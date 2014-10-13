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货币新闻 | 2014年 10月 13日 星期一 21:56 BJT

美国热股：TWITTER股价盘初上涨，与法国大型银行合作推出转帐服务

路透10月13日 - 法国一家大型银行业者本周与社群网站TWITTER 合作，客户将可藉由推文(tweet)转移帐户资金。

TWITTER周一盘初股价上涨约1%至50.91美元。(完)
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