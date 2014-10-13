拉美汇市：巴西雷亚尔抹去上日跌幅，因民调显示总统候选人Neves的支持率上升

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透圣保罗10月13日 - 巴西雷亚尔兑美元 周一抹去上一个交易日的跌幅，因投资者认为总统候选人Aecio Neves在本月选举中击败现任总统罗塞夫的机会增强。
民调公司Sensus周六公布一项选民投票意向的调查结果，显示约58.8%的受访者支持Neves，41.2%的受访者支持罗塞夫。巴西总统第二轮投票将在10月26日进行。
其他拉美货币中，智利披索 和铜价一起上涨，铜是智利的主要出口商品。墨西哥披索兑美元 抹去周五的跌幅。
拉美货币受到提振，也因为美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员周六表示，如果全球经济仍然疲弱，美联储将可能推迟升息。
哥伦比亚金融市场休市，因今日为哥伦布纪念日假期。(完)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选