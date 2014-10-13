拉美汇市：巴西雷亚尔抹去上日跌幅，因民调显示总统候选人Neves的支持率上升

路透圣保罗10月13日 - 巴西雷亚尔兑美元 周一抹去上一个交易日的跌幅，因投资者认为总统候选人Aecio Neves在本月选举中击败现任总统罗塞夫的机会增强。

民调公司Sensus周六公布一项选民投票意向的调查结果，显示约58.8%的受访者支持Neves，41.2%的受访者支持罗塞夫。巴西总统第二轮投票将在10月26日进行。

其他拉美货币中，智利披索 和铜价一起上涨，铜是智利的主要出口商品。墨西哥披索兑美元 抹去周五的跌幅。

拉美货币受到提振，也因为美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员周六表示，如果全球经济仍然疲弱，美联储将可能推迟升息。