欧元债市：公债收益率接近纪录低位，因标准普尔的行动令成长忧虑加深

* 标准普尔在上周五下调芬兰信贷评等和法国评级展望

* 上周欧元区公布疲弱的数据后，标准普尔采取行动

* 意大利本周将标售总计67.5亿欧元公债

路透伦敦10月13日 - 欧元区公债收益率周一徘徊在略高于纪录低位的水平，因标准普尔上周五将芬兰信贷评等下调，并把法国评级展望调降到负面，令对全球经济成长的忧虑加深。

葡萄牙和希腊公债收益率上升。

欧元区上周公布一系列疲弱的经济数据，以及国际货币基金组织(IMF)在本年内第三次下调全球经济增长预估后，标准普尔在周五稍晚采取行动。

标普确认法国AA/A-1+评等，将展望下调至负面，表明标普认为法国经济强劲复苏可能被证明有难度，且公共财政状况可能在2014年后恶化。

标准普尔周五将芬兰信贷评等由"AAA"下调至"AA+"，称由于该国人口老龄化和劳动力不断缩减，有经济长期停滞危险。

10年期德国公债收益率 持平在0.89%，略高于上周的纪录低位0.859%。

10年期法国 和芬兰公债收益率 基本持平，分别报1.25%和1.00%，也距离纪录低点不远。

惠誉周五确认葡萄牙BB+评等，展望为正面，令原本预期葡萄牙评等将被上调的投资者意外。

10年期葡萄牙公债收益率 升8个基点，报3.05%。

希腊公债收益率上涨19个基点，报6.77%，令和德债的利差走宽至588个基点的八个月高位。市场担心，希腊政府提早退出欧盟和IMF救助的计划。

意大利本周将标售67.5亿欧元于2018年、2021年和2044年到期的公债。德国、法国和西班牙也在本周发行公债。(完)

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