美国经济：芝加哥联储总裁埃文斯料美国通胀缓慢上升，称应耐心等候升息时机

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透印第安纳波利斯10月13日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周一表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)在未来决定何时升息上应宁可失之谨慎，因担心在全球经济疲弱会影响美国经济复苏。
埃文斯说，“最大和成本最高的下行风险是我们急于 '恢复正常的货币政策' ，这可能妨碍已取得的经济进展，且将经济退回到最近几年的情况，即经济增长低于正常平常，低通胀和近零的利率。”
埃文斯预计，美国经济在多至三年之内将不会实现美联储充分就业目标和通胀2%的目标，在此期间，美联储可以将利率保持在低位，以及对未来升息保持谨慎态度。
埃文斯目前在联储的利率决策委员会中没有投票权，但在明年1月将加入投票委员会。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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