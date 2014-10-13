美国经济：芝加哥联储总裁埃文斯料美国通胀缓慢上升，称应耐心等候升息时机

路透印第安纳波利斯10月13日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周一表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)在未来决定何时升息上应宁可失之谨慎，因担心在全球经济疲弱会影响美国经济复苏。

埃文斯说，“最大和成本最高的下行风险是我们急于 '恢复正常的货币政策' ，这可能妨碍已取得的经济进展，且将经济退回到最近几年的情况，即经济增长低于正常平常，低通胀和近零的利率。”

埃文斯预计，美国经济在多至三年之内将不会实现美联储充分就业目标和通胀2%的目标，在此期间，美联储可以将利率保持在低位，以及对未来升息保持谨慎态度。

埃文斯目前在联储的利率决策委员会中没有投票权，但在明年1月将加入投票委员会。(完)