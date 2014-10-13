金属期市：期铜攀升，因中国贸易数据强劲且美元走弱

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 中国贸易数据超预期，缓和市场忧虑
* 中国9月铜进口按月上升14.7%，至39万吨
* 消息称Codelco将2015年欧洲长单升水维持于每吨112美元
路透伦敦10月13日 - 铜和其他基本金属周一上涨，因美元下跌和中国贸易数据好于预期，缓和对全球最大商品消费国中国需求放缓的担忧。
中国9月出口急升，为全球第二大经济体经济良好的迹象，且中国铜进口增长近15%，令投资者对金属需求感到放心。
中国9月出口同比增长15.3%，增速为19个月最高，主要受美国需求复苏以及低基数效应等影响。9月进口同比增长7%，创七个月高位，主要受加工贸易猛增拉动。当月贸易顺差则较上月的创纪录高位明显缩窄。
“肯定的是，未锻造铜进口数据可能高于预期，且较上月增长，”法国巴黎银行金属策略师Stephen Briggs说。
不过，贸易数据中也包括一些对未来铜价更令人担忧的数据。
“铜精矿进口异常高，将表示中国生产的精炼铜将上升，这是不利的消息，”Briggs说。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨1.05%，收报每吨6,710美元。
美元下跌也支撑金属价格。美元指数 下跌0.45%。
上周投机者对铜价仍持负面看法。商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据显示，在截至10月7日该周，对冲基金和货币经理降低铜净空头头寸仅189口，至21,249口。
两名知情人士周一表示，全球第一大铜矿商Codelco将2015年欧洲长单升水维持在每吨112美元，突显需求欠佳及供需增加导致市况疲弱的窘境。
LME期镍 收涨0.64%，报每吨16,455美元。
期铝 上涨0.78%，报每吨1,945美元。期锌 升0.95%，收报每吨2,336美元，期铅 涨0.19%，报2,066美元。期锡 收跌0.25%，报每吨20,150美元。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)
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