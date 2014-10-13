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货币新闻 | 2014年 10月 14日 星期二 01:29 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因海岬型船运费下挫

路透10月13日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一下滑，因海岬型船运费下跌。

乾散货运价指数跌9点，或0.93%，报954点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌23点，或1.49%，至1,521点。日均获利下降176美元，报10,101美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升3点，或0.35%，报868点。日均获利上升26美元，至6,950美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海超灵便型船指数 跌11点，报959点。灵便型船指数 跌3点，报513点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)
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