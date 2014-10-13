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市场报道 | 2014年 10月 14日 星期二 03:09 BJT

纽约期市：可可期货下跌，因对埃博拉疫情忧虑带动的涨势获利了结

路透纽约/伦敦10月13日 - 纽约可可期货周一下挫超过3%，因获利了结。上日因担心埃博拉疫情扩散将影响可可供应的涨势在周一早盘延续，但之后市场扭转走势。

洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡下跌，此前价格未能升至2012年1月来首见的水平，对巴西天气干燥忧虑带动此轮价格涨势，巴西的咖啡树开始开花。期糖上涨。

ICE-12月可可期货 收挫98美元，或3.1%，报每吨3,059美元，周一早盘上升1.6%，至3,208美元，因在周五可可价格录得1月底来最大单日升幅后，出现后续买盘。该合约目前跌穿了100日移动均线切入位3,138美元。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-12月可可期货 收跌55英镑，或2.7%，收报每吨1,998美元。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 收跌2.30美分，或1%，报每磅2.1810美元，之前升向2.2545美元和接近10月6日峰值2.2550美元时面临强劲阻力，后者为2012年1月来最高。

Liffe-11月罗布斯塔咖啡期货 涨10美元，或0.5%，收报每吨2,169美元。1月罗布斯塔咖啡期货 升13美元，或0.6%，收报2,189美元。

ICE-3月原糖期货 涨0.12美分，或0.7%，收报每磅16.67美分。LIFFE-12月白糖期货 升1.90美元，或0.5%，报每吨424.30美元。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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