芝加哥期市：CBOT大豆期货急升2.5%，受助于技术性买盘和收割推迟

路透芝加哥10月13日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一跳涨2.5%，扳回上日录得的大部份跌幅，交易商说，受助于技术性买盘，以及降雨令收割推迟。

豆粕期货<0#SM:>急升3%，豆油<0#BO:>涨2%，因推迟收割，特别是美国中西部东部的作物种植带，限制了新鲜大豆在加工厂和内河地区交割。美国大豆现货市场走强，也提振期货市场。

大豆周五下跌，CME Group数据显示，当日未平仓合约急升18,595口，至813,545口，为逾两年来最大，显示交易商建立新的空头头寸。

中国9月买进的大豆规模不及8月，市场预期，大豆压榨利润疲弱，将难以令第四季船货同比上升。

中国国家粮油信息中心(CNGOIC)周一表示，由于新作大豆集中上市，本周起临时存储大豆竞价交易暂停。

11月大豆期货合约 收涨22-3/4美分，报每蒲式耳9.45-1/4美元。

12月豆粕合约 收涨6.9美元，报每短吨317.9美元。12月豆油合约 收涨0.6美分，报每磅33.04美分。

今日CBOT大豆预估成交量为330,916口，豆粕为82,825口，豆油为84,175口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)