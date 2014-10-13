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货币新闻 | 2014年 10月 14日 星期二 04:18 BJT

美国股市: 道琼工业指数收低1.35%，Nasdaq指数下跌1.46%

路透纽约10月13日 - 美国股市周一遭到抛售，尾盘骤降，由能源股和航空股领跌。

道琼工业指数 收跌223.03点，或1.35%，至16,321.07点；标准普尔500指数 收低31.39点，或1.65%，至1,874.74点；Nasdaq指数 收跌62.581点，或1.46%，至4,213.656点。

标普500指数收在其200日移动均线以下，为2012年11月来首次。

自上周四迄今，三大股指录得2011年底来最大的三日跌幅。(完)
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